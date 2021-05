Overblik: Sådan fungerer det nye coronapas

Klokken 12.15 præsenteres et nyt digitalt coronapas på et pressemøde i Københavns Lufthavn, som vil kunne benyttes i både Danmark og ved rejser i EU.

Du behøver dog ikke vente på pressemødet. Allerede nu kan app'en nemlig downloades.



App'en hedder "Coronapas" og kan findes i både Apples App Store og Googles Play Butik.

Men hvordan fungerer det? Og hvordan adskiller passet sig fra det, som vi hidtil har brugt?

Det får du her et overblik over: