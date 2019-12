2019 lakker mod enden - disse østjyder sagde vi farvel til

Lars Larsen

Grundlægger og medarbejder af Jysk, Lars Larsen eller Dyne-Larsen, som han var kendt i folkemunde, døde den 19. august 2019.

Lars Larsen blev 71 år gammel. Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix

Lars Larsen kom som 18-årig i lære i Magasin H&L i Thisted, som blandt andet solgte dyner og sengetøj. Tretten år senere åbnede han sin første Jysk Sengetøjslager-butik på Silkeborgvej i Aarhus.

Det tog kun fire år, før kæden bestod af 48 butikker.

Og siden dengang er det kun gået fremad for den jyske handelsmand. I dag findes der over 2700 JYSK-butikker i verden.

Dyne-Larsens hemmelige museum - Udstilling om Lars Larsen fra JYSK

Lars Larsen blev landskendt, da han i 1987 dukkede op i sin første tv-reklame med de senere berømte ord ”Jeg har et godt tilbud til dig”. Dyne-Larsens sans for en god forretning gjorde ham til Danmarks fjerde rigeste mand.

I april 2019 kunne Jysk fejre 40-års jubilæum og i den anledning fik Lars Larsen sit helt eget Jysk-museum hos Jysk hovedkvarter i Brabrand.

Det var ikke første gang, at Lars Larsen markerede sit jubilæum på en speciel måde. I 2004, da Jysk kunne fejre 25-års jubilæum, udgav Lars Larsen en biografi, der blev trykt i 2,4 millioner eksemplarer og uddelt til alle danske husstande.

Lars Larsen havde ingen planer om at trække sig tilbage, men i juni 2019 måtte han gå af som bestyrelsesformand som følge af leverkræft.

Lars Larsen byggede sin karriere op fra bunden.

To måneder senere gik han bort. Efter Lars Larsens død meddelte Jysk, at hans søn Jacob Brunsborg overtog Lars Larsens post som bestyrelsesformand i Jysk.

25.000 ansatte hos Jysk holdt et minuts stilhed, da de tog afsked med deres øverste chef.

Lars Larsen efterlod sig sin hustru Kristine Brunsborg, samt børnene Jacob og Mette Brunsborg.

Leif Falk og Ivalo Falk

Leif Falk og Ivalo Falk døde med to dages mellemrum.

Parret var blandt drivkræfterne bag Aarhus Friskole, der fik stor betydning for det musikalske musikmiljø i Aarhus.

Bandmedlemmer fra Mek Pek Partyband, Tøsedrengene, Shit og Chanel og Gnags har alle fået deres tidlige musikalske uddannelse af Leif Falk, da de trådte deres barnesko på Aarhus Friskole.

Leif Falk og Ivalo Falk begyndte på Aarhus Friskole i 1965.

Leif og Ivalo Falks barnebarn Fanny havde skrevet en sang til sine bedsteforældre, som hun fremførte til bisættelsen.

Leif Falk havde som musiklærer en mission.

- Man anså 95 procent af den danske befolkning for at være umusikalske. Der var fem procent, man kunne bruge til noget. Det var jeg nødt til at lave om, sådan at der kun var fem procent, der ikke kunne rytme eller var tonedøve, sagde Leif Frank tilbage i 2007 i et interview til TV2 ØSTJYLLAND.

Og missionen lykkedes til dels. I hvert fald er en bemærkelsesværdig stor del af eleverne, der blev undervist af Leif Falk på Aarhus Friskole siden dukket op på den danske musikscene.

Til parrets bisættelse var flere hundrede mødt op, hvor kisterne var farverigt malet, mens bisættelsen bød på dans, musik og farver.

Hør Mek Peks sang til sine forældres bisættelse og se publikum danse.

Leif Falk døde den 19. februar i en alder af 78 år efter at have levet med Parkinson i flere år. Ivalo Falk døde blot to dage efter sin mand. Hun fik efter sigende konstateret en aggressiv tumor i hjernen i oktober.

Dynamit-Aage

Dynamit-Aage var kendt for sine mange dykkereventyr. Foto: Privatfoto

Dynamit-Aage der går under det borgerlige navn Aage Jensen. En ener og havets pioner. Dynamit-Aage var kendt for sine mange eventyr med vennen ’Indianer-Stig’. Sammen drog de på dykkereventyr.

Siden 1993 har de to venner dykket og udforsket gamle skibsvrag heriblandt flere ubåde. De har besøgt hele verden fra Caribien til Nigeria og Norge, men Kattegat var ’Dynamit-Aages’ hjemmebane.

I 2007 blev de to venner fulgt af et tv-hold og filminstruktør Lasse Spang Olsen i jagten på havets skatte.

Dynamit-Aage døde efter et par dages indlæggelse og efterlod sig to døtre og en søn.

Jesper Juul

Familieterapeuten Jesper Juul opnåede kultstatus blandt danske forældre i 90'erne. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Den kendte familieterapeut og forfatter var internationalt anerkendt for sine bøger og tanker om børneopdragelse og familieliv. Han var aktiv i mere end 15 lande verden over.

Jesper Juul havde kultstatus blandt tusindvis af danske forældre, som har læst hans bøger, herunder den populære ”Dit kompetente barn” fra 1995.

Han var grundlægger og leder af Family-Lab, der er en international organisation, som tilbyder rådgivning til forældre og familier. Organisationen har blandt andet afdelinger i Danmark, Norge og Sverige.

Sammen med to andre dannede han i 1979 Kempler Instituttet i Odder.

Jesper Juul boede i Odder den sidste del af sit liv.

Ari Behn

Ari Behn efterlader sig tre døtre. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Den århusianskfødte Ari Behn døde første juledag i en alder af 47 år.

Den norske forfatter og billedkunstner skrev tv-dokumentarer og dramatiker, men var mest kendt for sit ægteskab med prinsesse Märtha Louise, der er datter af den norske kong Harald.

Parret blev skilt i 2016 og fik sammen tre døtre.