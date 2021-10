Tiltale: Mænd i 50'erne lavede 430 kg hårde stoffer

- Produktion og videresalg af hård narkotika i den her størrelsesorden gør, at anklagemyndigheden har påstået straf til de to bagmænd efter en særbestemmelse i straffeloven, som gør, at retten kan udvide den normale strafferamme med op til 50 procent, siger anklager i sagen Jacob Gents.

Derudover går anklagemyndigheden også efter at få beslaglagt flere millioner kroner for den fortjeneste, de vurderes at have fået ved amfetaminsalget.

Sagen er berammet til at begynde i midten af marts, og der er afsat hele 25 retsdage til den.

Tidligere er syv mænd blevet dømt for roller i netværket, hvilket har resulteret i mere end 27 års fængsel.