Hjørdis holder jul med 66 andre: - Her kommer man hinanden ved

Nogle vil måske slippe væk fra juleræset og andre tage et skridt ud af ensomheden med et juleophold på Rude Strand Højskole lige ud til Saksild Bugt.

På seniorhøjskolen er alle 67 pladser revet væk, og skolen har været nødt til at oprette en venteliste.

Én af dem, der har valgt at holde jul på den østjyske højskole, er Hjørdis Espensen, der er pensionist.

Hjørdis Espensen har taget turen til Rude Strand Højskole fra Købehavn.

- Jeg en stor familie, som alle sammen har meget travlt, og jeg følte ikke, at jeg skulle lægge dem til byrde, siger Hjørdis Espensen.

Derfor har hun valgt at holde jul med 66 andre seniorer på Rude Strand Højskole.

- Her kommer man hinanden ved, siger Hjørdis Espensen.

Jul på Rude Strand Højskole varer fra den 22. til den 27. december. Ud over god mad og samvær byder opholdet også på en række foredrag.

Kan blive ensomt som ældre

Ud over snakke, god mad og drikke har kursisterne mulighed for at opleve forskellige foredrag - blandt andet om hvordan de kan undgå at føle sig ensomme.

- Der er mange gode og dejlige mennesker her, som man snakker med, man hører noget om deres liv, og hvordan de klarer ensomheden. For at blive ældre, mener jeg, er meget kædet sammen med at blive ensom, for mange af dem, der har været vidne til ens liv, er jo døde, siger Hjørdis Espensen.

Højskoleforstander Carsten Holvad kan hurtigt se og mærke en forskel på seniorerne fra de træder ind ad døren, til de har været der nogle dage.

Når jule-opholdet slutter fredag, er forstander Carsten Holvad klar til at tage imod næste hold - til nytårskuren.

- Det at være sammen hernede giver dem en masse energi, livsglæde og duelighed. Nogle går måske lidt krøllet sammen, når de kommer her, men når de har været her en tre dage, så retter de sig op og står ved den, de er. Det er en meget positiv oplevelse, siger forstanderen.

Hjørdis Espensen overvejer at gøre som 16 andre allerede har gjort - nemlig at tilmelde sig højskolens julekursus til næste år.

- Her har jeg virkelig følt mig velkommen, og jeg føler mig set, når jeg er her. Og der er altid nogen, der gerne vil snakke, siger hun.