Teenagere skal hygge om de ældre på plejehjem

Folk på plejehjem kan godt lide at få besøg - ikke mindst af unge mennesker. Derfor glæder det plejehjemsbeboere i Digterparken i Grenaa, at Norddjurs Kommune har afsat penge til at ansatte unge mennesker at lave aktiviteter med dem.

Det kan godt blive lidt ensomt, når man kommer op i alderen og ender på plejehjem. Det mærker de også på plejecentret Digterparken i Grenaa.

- Dagligdagen kan godt blive lidt ensformig her, siger Gudrun Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er noget, som skoleelever er gode til at lære gamle mennesker – som for eksempel mobiltelefoner og den slags mekanik. Gudrun Nielsen, Grenaa

Tidligere var der ansat medarbejdere til at lave aktiviteter på plejecentret. Men til hendes store ærgrelse blev de sparet væk.

- Det var ærgerligt. Det var jo alt det sjove, der blev sparet væk, siger Gudrun Nielsen.

Men snart kommer der lidt mere aktivitet og ungdommelighed på plejehjemmet. Norddjurs Kommune har nemlig besluttet at bevilge 1,8 millioner kroner til at gøre de ældres liv en smule bedre.

Gudrun Nielsen og Irma Karlsen glæder sig begge til at få besøg af de unge mennesker.

Derfor skal der nu ansættes ungarbejdere, som kan lave aktiviteter med de ældre. Gudrun Nielsen kunne først og fremmest godt tænke sig hjælp til praktiske gøremål.

- Jeg kunne godt tænke mig at få pudset vinduerne indvendigt, og få hjælp til at lægge sengetøj sammen. Og så er der noget, som skoleelever er gode til at lære gamle mennesker – som for eksempel mobiltelefoner og den slags mekanik, siger Gudrun Nielsen.

Stor succes i Horsens

Inspirationen kommer fra Horsens. Her har man haft stor succes med at lade unge mennesker holde de ældre ved selskab på plejehjemmene. Og i april 2019 besluttede man at brede ordningen ud til endnu flere.

- Det er helt fantastisk, jeg havde på ingen måde set det her komme, at det skulle blive så stort, sagde Winnie Winther, der er sektorformand for sociale og sundhedsområdet i FOA Horsens, d. 11. april 2019.

Det er unge mellem 13 og 17 år, der ansættes i et fritidsjob efter skoletid. For den dengang 15-årige Jessica Hellesnes Thomsen var brætspil, højtlæsning og gåture en del af hendes fritidsjob på Præsthøjgården i Horsens.

- Det er meget meningsfuldt. Jeg synes, at det er vigtigt. Så jeg synes virkelig, at det er fedt at være her, siger Jessica Hellesnes Thomsen d. 24. oktober 2018, da vi dengang besøgte plejehjemmet i Horsens.

Højner aktivitetsniveauet

Den ordning håber politikerne i Norddjurs nu også, at de ældre her kan få gavn af.

- Det er jo med til at højne aktivitetsniveauet igen, efter de har fået et lidt hårdt hug, siger formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, Lars Møller (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er skønt, at der nu igen kan komme fokus på det gode. Inge Bang, tillidsrepræsentant, FOA, plejecentret Digterparken

Sidste år besluttede byrådet at spare 5,4 millioner kroner på personalet på plejecentrene. Det har betydet at de nuværende medarbejdere må prioritere benhårdt.

- Der prioriterer vi jo at passe vores borgere. Vi skal sørge for pleje, mad, medicin og de andre basale nødvendigheder. Så det er skønt, at der nu igen kan komme fokus på det gode, siger tillidsrepræsentant på plejecentret, Inge Bang.

De nye medarbejdere kommer dog ikke til at kunne erstatte dem der blev fyret.

- Der er et stykke vej endnu. Men jeg er en meget glad og tilfreds udvalgsformand, fordi vi nu kan vise borgerne, at vi har stoppet blødningen, siger Lars Møller.