Borgmester bliver dansk statsborger: Skal give håndtryk til sig selv

Marcel Meijer (S) har boet på Samsø i snart 29 år, og nu bliver borgmesteren endelig dansk statsborger. Han har netop fået brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, der bekræfter, at han står på listen over nye danske statsborgere.

Så skal man jo ind og give hånd til borgmesteren, der skal holdes en lille tale, og så skal vi have Faxe Kondi og saltstænger. Det glæder jeg mig da til. Marcel Meijer, Socialdemokratiet, Borgmester, Samsø Kommune

Han er oprindeligt fra Holland, men har nu været igennem den lange proces med diktater, danskundervisning og indfødsretsprøve. Nu mangler der bare to ting: En underskrift fra Dronningen og en håndtryksceremoni, hvor den nye statsborger, Marcel Meijer, skal trykke hånd med borgmester, Marcel Meijier.

- Så skal man jo ind og give hånd til borgmesteren, der skal holdes en lille tale, og så skal vi have Faxe Kondi og saltstænger. Det glæder jeg mig da til, griner Marcel Meijer til TV2 ØSTJYLLAND.

Aftalen om håndtryk trådte i kraft 1. januar 2019. Det betyder, at der skal afholdes en såkaldt grundlovsceremoni, hvor den nye statsborger skal skrive under på, at de vil overholde dansk lovgivning samt optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne ved at give dem hånden.

Marcel Meijer siger dog, at han faktisk ikke helt ved, hvordan det kommer til at foregå – og at han nok bliver nødt til at søge rådgivning hos ministeriet. I den vejledning, han har fået tilsendt, står der nemlig ikke, hvad man skal gøre, hvis borgmester og den nye statsborger er én og samme person.

- Men det er da lidt sjovt. Og folk griner også af det, når jeg fortæller det til dem, siger Marcel Meijer.

Lang sagsbehandlingstid

Marcel Meijer flyttede til Samsø for snart 29 år siden og har været borgmester på øen siden 2014. For 2,5 år siden begyndte han så processen med at blive dansk statsborger. Og nu er ansøgningen så endelig gået igennem.

- Jeg synes godt nok, det har taget lang tid. Den slags sagsbehandlingstider ligger langt fra noget, vi har i kommunen, siger Marcel Meijer.

Når børnene bliver store og vokser op, så føler man sig efterhånden også hjemme her. Det er mit hjem. Marcel Meijer, Socialdemokratiet, Borgmester, Samsø Kommune

Ifølge dansk lov må en udlænding gerne være borgmester i en dansk kommune. Men en udlænding må ikke stille op til eller stemme ved Folketingsvalget.

Ikke et krav som borgmester

Som borgmester var det derfor ikke et krav, at Marcel Meijer blev dansk statsborger. Men efter så mange år på øen, havde han alligevel lyst til at blive det.

- I mange år har det egentlig ikke sagt mig så meget at skulle blive dansk statsborger. Men når børnene bliver store og vokser op, så føler man sig efterhånden også hjemme her. Det er mit hjem, siger Marcel Meijer.

- Det er nemt at lære folk at kende her på Samsø, og folk har tid til at snakke. Det er et godt sted at flytte til, og så føler man sig også nemmere hjemme.

Han ved endnu ikke præcis, hvornår Dronningen underskriver loven – eller hvornår han skal gøre klar med Faxe Kondi, saltstænger og håndtryk på borgmesterkontoret.