Sved på panden skal holde demens i skak

De var i alt 80 ældre, der mødte op i Ørum Aktiv Center, og en af dem var Dorris Kroer.

Hun har ikke selv en demenssygdom, men hun vil gerne fortsætte med at motionere for at holde de kognitive sygdomme fra døren.

- Det har altid været et must for mig at få pulsen op, siger Dorris Kroer.