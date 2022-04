Venstre-spids: - Ventetiderne er helt horrible

Reaktionen kommer, efter TV2 ØSTJYLLAND i denne uge kunne fortælle, at ventetiden på demensudredning nu er nået op på 88 uger på Neurologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital - den største udredningsenhed for demens i hele Region Midtjylland.

- De her mennesker har brug for et svar. Det dur ikke, at man sylter dem på den her måde. Der skal strammes op det, siger Jane Heitmann (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Sundhedsministeren skal svare

Hun har sendt et såkaldt § 20-spørgmål til sundhedsminister Magnus Heunicke (A), hvor han har seks hverdage til at svare.

- Mener ministeren det er rimeligt, at udredningen for demens på Neurologisk klinik på Aarhus Universitetshospital er på 88 uger? står der blandt andet i spørgsmål.

Sundhedsministeren svarer via sin presseafdeling, at han ikke ønsker at kommentere sagen, før han svarer officielt på Jane Heitmanns spørgsmål.