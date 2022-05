Nu kommer regnen

Der er regn på vej.

Det er nok en sætning, som mange haveejere og landmænd har længtes efter at høre i lang tid.

Over de seneste 31 dage er det nemlig kun blevet til 2,5 millimeter regn på landsplan, hvilket er ekstremt lidt. Manglen på vand har fået tørkeindekset til at stige eksplosivt over den seneste måneds tid.

Men nu er der altså lidt hjælp at hente fra oven.

Således skal en front i løbet af tirsdagen passere landet. Allerede tirsdag morgen er fronten gået i land med regn til det vestligste Jylland, mens bornholmerne må vente til i aften med at få regn.

Her kan man få lidt solskin

Der har været en del skyer over Danmark i nat. Dermed er det en ganske lun morgen med over 10 grader på termometret i stort set hele landet.

Alligevel er der flere steder, der starter dagen ud med lidt solskin. Især i de østlige egne står man op til lidt eller nogen sol.

Solen er dog en stakket frist. I løbet af morgenen og formiddagen vil det efterhånden være overskyet i det meste af landet. Kun Bornholm kan formentlig stadig have lidt formiddagssol tilbage.

Regnen befinder sig i formiddagstimerne hovedsageligt i den nordlige og vestlige del af Jylland.