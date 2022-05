Erik ventede på svar i et år: Viste noget helt andet end forventet

Men efter et års ventetid viser det sig nu, at han ikke er dement. I stedet har et hårdt liv med mange sygdomme påvirket hans hjerne de senere år.

- Jeg kan godt glemme, og jeg kan godt blive irritabel, men dement, det er jeg ikke, siger Erik Mandal Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mens familien er glade for endelig at have fået svar, så er de uforstående overfor, at ventetiden skulle være så lang.



- Det har været et pres. Det har været stressende. Det har været et år i helvede. Det har det, siger Erik Mandal Andersens kone, Helle Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.