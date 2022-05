Klavs har demens og kommer med bøn: Kender du mærket?

Derfor har han et håb om, at et særligt symbol for demente, to hænder, der mødes, bliver mere kendt i offentligheden. Det vil gøre det mere trygt for ham og andre demenssyge at være i offentligheden.

- Jeg bærer symbolet, når jeg går ud. Men det er langt fra alle, som kender det, og det håber jeg, flere kommer til med tiden. Så de tør komme ud, siger Klavs Hjort Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Et mere demensvenligt Danmark

Det er Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, der består af Alzheimerforeningen og 11 andre organisationer, som står bag symbolet i samarbejde med mennesker med demens.

- Helt almindelige hverdagsting, som at handle ind, betyder utrolig meget for mennesker med demens og deres oplevelse af at være en del af samfundet, siger sekretariatsleder i Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, Lone Harlev til TV2 ØSTJYLLAND.