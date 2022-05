Østjyderne skal gå forrest i nyt klimaforsøg

Men med denne klimamærketest håber butikken dog at kunne hjælpe de nationale myndigheder i bestræbelsen på at lave et klimamærke, der gælder i hele landet.

- Vi tror på, at det kommer til at gøre en forskel, siger Per Thau, koncerndirektør i Coop.

Fødevareministeriet oplyser, at et bud på det fremtidige klimamærke skal komme inden udgangen af 2022.