Snuppede nøglerne fra stærkt slingrende bilist

Kvinden var ikke ene om at holde styr på manden, for optrinnet havde tiltrukket en hel lille gruppe, som fik holdt manden fra at køre nogen steder.

Ifølge politiet forholdt manden sig roligt, da ordensmagten nåede frem. Den kraftige beruselse betød, at han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og taget med til en blodprøve som skal vise, hvor høj promillen var. Resultatet foreligger endnu ikke.