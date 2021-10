Markant fald i antallet af solgte boliger

Efter mere end et år, hvor boligmarkedet kun er blevet varmere og varmere, er der nu sket en ret markant opbremsning i antallet af solgte boliger.

Således blev der i tredje kvartal solgt 24.205 boliger i Danmark. Det er 28 procent lavere end årets første tre måneder og 20 procent lavere end samme periode sidste år.

Det skriver Boligsiden.dk.

I løbet af sommeren faldt der mere ro på, og selvom vi ser en let stigende handelsaktivitet i september, befinder vi os nu på et mere naturligt niveau, som minder om det, vi tidligere har set i årene inden corona, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Markedet er ikke gået i stå

Selvom salgstallene er noget lavere end de forgående måneder, er markedet langtfra gået i stå. Mens den største opbremsning er sket på markedet for sommerhuse, er det nu villaer og rækkehuse, der holder det samlede boligsalg oppe.

Og det overrasker ikke Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit.

- Det akutte behov for en sommerbolig herhjemme, der opstod under pandemien, er ved at være forvundet igen. Vi må heller ikke glemme, at priserne på sommerhusene er steget rigtig meget under pandemien. Derfor tror jeg også, at køberne sidder og afventer markedet i øjeblikket, siger hun til Ritzau.

Kan gå i begge retninger

Både i juli og august lå det samlede salg af boliger på omkring 7800, men i september steg salget til omkring 8700.

Og selvom der fortsat bliver solgt masser af huse, er kurven knækket i den første uge af oktober.

- Det kan være en indikation på, at hussalget også er på vej ned på niveauet for tiden før corona, som både lejligheds- og sommerhussalget har ligget på i lang tid, siger Birgit Daetz.