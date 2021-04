Pas på storken!

Siden sidste år har storkereden i Enslev fået en overhaling, så den er mere tæt og bedre isoleret. Det skulle øge chancen for, at eventuelle unger vil overleve.

- Vi ved jo ikke, om det er Peter eller Jytte, der er i reden nu. Men vi håber, at makkeren kommer, og så håber vi, at de får æg ligesom sidste år, og at det går lidt bedre siger Niels Brun Larsen.