Efter unger døde: Nu får landsby ny storkerede

- Vi mener, det var, fordi den ikke var tæt nok. Der var nok så meget hul i bunden, så når de store regnskyl kom, så kunne de ikke holde varmen deroppe, siger Torben Tækker, der er formand for Enslevs Landsbylaug, til TV2 ØSTJYLLAND.

Håber, storkene kommer tilbage

Det var første gang siden 1965, at der var storkeunger på Djursland, og derfor satte en række lokale sig for at sikre, at næste kuld storkeunger ville kunne overlevere.

Et storkelaug blev nedsat, og nu er de lige straks klar med en nyrenoveret storkerede.

- Vi håber, at storkene kommer tilbage, fordi efter ungerne gik til, blev de der faktisk i lang tid bagefter. De var her i næsten to måneder, siger Torben Tækker.