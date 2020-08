Ny friskole overhaler lokal folkeskole fra første dag

Mikkel Clausen viser rundt i sit nye klasselokale på Min Friskole.

- Jeg kender stort alle i klassen i forvejen, fordi vi gik i samme på Ørum Skole, siger han, mens han kigger på listen over navne i klassen.

Væggene er stadig helt hvide, men eleverne skal som noget af det første være med til at dekorere klasselokalet.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang, siger han.

Overbygningen flyttede - friskoletanken opstod

Mikkel Clausen er en af i alt 124 elever på den nye Min Friskole.

Det sker tit, at en privatskole åbner, hvis den lokale folkeskole lukker. I Ørum er historien ikke helt den samme.

Ørum Skole ligger stadig i byen, men sidste år flyttede 7.-9. klasserne 17 kilometer væk til Grenaa.

Torben Lund var med til at få ideen om at oprette en friskole i Ørum. Han er formand for skolen, og i alt er 60 forældre nu med i forskellige arbejdsgrupper.

Det var den politiske beslutning om at flytte overbygningen, der udløste ideen om en friskole i byen.

- Hvis overbygningen ikke var flyttet, så var friskolen heller ikke oprettet, siger bestyrelsesformand for Min Friskole, Torben Lund, og fortsætter:

- For fem år siden var jeg personligt ikke tilhænger af en friskole, men vi skal have en overbygningsskole her, sådan er det.

Byens største skole fra første dag

Med sine 124 elever er Min Friskole nu den største skole i Ørum. Imens viser tal fra Norddjurs Kommune, at Ørum Skole har 80 elever.

0. klassen leder an i optoget ud til forældrene, som venter på græsplanen på at klappe af alle skolens nye elever.

Thea Clausen fra Ørum er en af de forældre, som har tilvalgt friskolen.

- Vi var glade for Ørum Skole, men jeg vil have, at mine børn skal kunne gå direkte hjem fra skole og ikke sidde langt tid i bus efter skole, når de bliver ældre, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Thea Clausens søn Mikkel går i 5. klasse, og hun har også en datter, som tirsdag begynder i 3. klasse. Når den yngste datter engang skal i skole, så bliver det også på Min Friskole.

- Det er et valg om at støtte op om lokallivet her i byen, også når børnene bliver ældre, siger Thea Clausen.

Skiltet viser Min Friskole, men bygningen i baggrunden er den lokale folkeskole i Ørum. Lige bag ved den ligger Min Friskole.

Plan vs. virkelighed

Overbygningsdelen på Ørum Skole er flyttet til Grenaa på grund af faldende elevtal og en vision om at samle et ungemiljø på en stor overbygningsskole i Grenaa.

I samme skoleændring blev Mølleskolen ved Ålsrode lukket, og børnene skulle nu i stedet gå på andre skoler.

TV2 ØSTJYLLAND fulgte med, da Norddjurs politikere valgte at lukke Mølleskolen fremfor Toubroskolen ved Trustrup.

Begge øvelser skulle spare Norddjurs Kommune penge ved at samle lidt flere elever i hver klasse og dermed spare en række stillinger væk.

Virkeligheden er dog blevet anden, og besparelserne er ikke opnået.

Nye tal viser, at i alt 165 elever fra Norddjurs Kommune nu går på Rosmos Skole, der ligger i Syddjurs Kommune.

Det er flere end sidste skoleår, og for hvert barn der skifter, mister Norddjurs Kommune penge til skoleområdet.

Det er åbenlyst ikke gået som planlagt. Især i forhold til Ørum og Min Friskole er det tydeligt, at vores politiske tanker bag reformen ikke er blevet udført. Allan Gjersbøl Jørgensen, næstformand i Norddjurs' børne- og ungdomsudvalg

Alt i alt har folkeskolen i Norddjurs mistet flere hundrede elever de seneste år, og det ærgrer den socialdemokratiske næstformand i Norddjurs Kommunes børne- og ungdomsudvalg, Allan Gjersbøl Jørgensen.

- Det er åbenlyst ikke gået som planlagt. Især i forhold til Ørum og Min Friskole er det tydeligt, at vores politiske tanker bag reformen ikke er blevet udført, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Friskoleformand: Folkeskolen i Ørum lukker nok

På en tidligere kartoffelmark i Ørum viser Min Friskoles bestyrelsesformand Torben Lund rundt.

Der er ikke brugt en eneste krone på arbejdstimer, fordi forældre og virksomheder i lokalområdet har lagt fliser, bygget legepladsen og sat alt op.

Der stikker stadig et par kartoffelplanter op ved Min Friskole. I baggrunden ses noget af den nye legeplads.

Torben Lund er imponeret over, hvor langt de er kommet på et halvt år.

- Der var ingenting ud over en mark i april. Nu har vi en skole, der er klar til at undervise 124 elever, siger han.

Han har aldrig lagt skjult på, at oprettelsen af Min Friskole vil lukke folkeskolen i Ørum på sigt.

- Vores valg er ingen kritik af de rigtig dygtige lærere på Ørum Skole, men når ressourcerne og pengene ikke er der til at drive et ordentligt tilbud med overbygning længere, så må vi selv reagere, siger Torben Lund til TV2 ØSTJYLLAND.

Så lukker Ørum Skole på sigt?

- Det er jeg sikker på. Og så håber jeg, at Norddjurs Kommune vil lave en folkeskole med overbygning i Glesborg, så der et alternativ til en friskole her i området.

Udvalgsformand: Ændringerne har været for voldsomme

Så klart lyder svaret ikke fra SF'eren Mads Nikolajsen. Han er formand for børne- og ungdomsudvalget, men han stemte ikke for skolestrukturændringer.

Han mener, det er helt åbenlyst, at ændringerne har været så vidtgående, at langt flere elever nu går på privatskoler eller på Rosmos Skole i nabokommunen.

- Og de besparelser, som skulle opnås, er overhovedet ikke blevet opnået, så skolestrukturændringen har været for voldsomme, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der er forsvundet langt flere elever fra vores folkeskoleskoler end nogen havde regnet med. Jeg tror dog, at alle partier nu har indset, at vi er nødt til at stabilisere og styrke vores folkeskole i Norddjurs Kommune.

Tror du, at Ørum Skole lukker på sigt?

- I dag siger vi velkommen i skole til alle elever – både i folkeskolen i Ørum og den nye privatskole. Mere kan og vil jeg ikke sige.