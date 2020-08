Krav om mundbind i offentlig transport: Her er reglerne

Transportministeren og Sundheds- og Ældreministeren har besluttet at udvide kravet om at bruge mundbind i den kollektive trafik til, ud over Aarhus, at gælde Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens Kommune.

Tirsdag trådte kravet i kraft i Aarhus Kommune.

Midttrafik forventer, at kravet træder i kraft i løbet af én til to hverdage i de øvrige kommuner. Der opfordres dog allerede nu til, at man bruger mundbindet.

Kravet vil i første omgang gælde indtil d. 1. september 2020.

Se hvilke busruter, der er omfattet af kravet her.

I hvilken offentlig transport gælder kravet? Følgende gælder kun i de seks omtalte kommuner:

Alle Midttrafiks lokal- og regionalbusser, herunder også X-busser.

Alle fjernbusser, der har stop i de seks kommuner.

Alle skolebusser, alle letbaner og al turistbuskørsel.

Kravet vil også være gældende for al flextrafik i området, herunder individuel handicapkørsel.

Kravet gælder også alle færger, der sejler til og fra Aarhus Kommune.

Kravet gælder også for togpassagerer i de seks kommuner.

Personer, der befinder sig på en station i de omfattede kommuner, skal ligeledes bære mundbind.

Skal jeg have mundbind på under hele rejsen? Kravet vil være gældende i ruternes fulde længde, når du kører i bus.

Det betyder, at du skal have mundbindet på til og fra eksempelvis Horsens - også hvis bussen kører ind i en anden kommune.

Når et tog kører ind i området for de seks omfattede kommuner, skal passagererne være iført mundbind, når de når til den første station.

Det betyder, at hvis du eksempelvis skal køre i tog fra Vejle til Skanderborg, så skal du være iført mundbind, inden toget når til Horsens, som er den første station på rejsen i området.

Togpassagerer, der rejser igennem området, men ikke står af toget – eksempelvis rejsende med lyntoget fra København til Aalborg – skal tage mundbindet på ved den første station i området, hvor toget stopper (Horsens) og kan tage det af efter sidste station i området (Aarhus).

Hvem kontrollerer, om jeg har mundbind på? I Aarhus, hvor kravet allerede er trådt i kraft, er der sat ekstra kontrollører ind i busserne, der tjekker om folk har mundbind på.

I de øvrige kommuner - Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens - vil kontrollen bestå af en kombination af kontrollører og chauffører. Det skyldes, at man i Aarhus Kommune har bybusser, hvor passagerer stiger på af bagdøren, hvorimod man i de øvrige kommuner stiger på ad fordøren ved chaufføren.

I togene bliver det ikke kontrolleret - de opfordrer passagerer til at følge myndighedernes anvisninger.

Hvad er konsekvensen, hvis ikke jeg har mundbind på? Du vil ikke få en bøde, hvis ikke du bærer mundbind i den offentlige transport.

Hvis du ikke har mundbind på, kan en kontrollør bede dig om at stige af bussen. Formelt kan kunder, der ikke overholder rejsereglerne, dog først afvises i bussen, når kravet formelt er trådt i kraft. Det er det indtil videre kun i Aarhus.

I togene er det ikke besluttet endnu, om man kan blive bedt om at stige af.

Hvem er undtaget, og hvordan beviser jeg det? Passagerer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller som har fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, kan rejse uden at bruge mundbind.

Børn under 12 år er ligeledes undtaget.

Man skal ikke medbringe lægeerklæring eller andet, der kan bevise, at man er undtaget kravet om mundbind. Det vil bero på en vurdering fra kontrolløren.

Hvilket slags mundbind skal jeg have på? Mundbindene skal være CE-mærkede mundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Kilde: Transportministeriet, Midttrafik og DSB.