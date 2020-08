Rådmand vil aflyse populær festuge: - Smittebekæmpelsen kommer i første række

Der er godt to uger til, Aarhus Festuge løber af stablen, men på grund af det stigende smittetryk i Aarhus, er det lige nu uvist, om festugen bliver til noget. Foto: Jens Thaysen/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

Om godt to uger skydes Aarhus Festuge i gang. I hvert fald hvis alt går efter planen.

Grundet corona hænger dette års Aarhus Festuge dog i en tynd tråd på nuværende tidspunkt, og hvis det står til SF's politiske leder i Aarhus Kommune, Thomas Medom, skal den årlige festuge aflyses helt.

Det skriver han i et opslag på sin Facebook-side.

- Med det nuværende smittetryk i Aarhus virker det ikke som verdens bedste idé at samles til festuge om godt to uger, skriver han.

Han skriver desuden, at der er meget godt at sige om festugen, men han slår samtidig fast, at store forsamlinger og store kulturbegivenheder ikke hører sig til, så længe smittetallet stiger i Aarhus.

Har planlagt en festuge i coronaens tegn

Arrangørerne bag Aarhus Festuge har den seneste tid justeret deres program løbende efter smittetal og myndighedernes retningslinjer.

Og så sent som i fredags slog direktøren for Aarhus Festuge fast, at hun ikke forventer, at corona kan aflyse Aarhus Festuge helt.

Det holder hun fortsat fast i.

- Jeg kan godt forstå, at Thomas Medom og andre bekymrer sig, men da vi planlagde festugen forfra i marts, har spørgsmål om sikkerhed været tænkt ind fra starten, siger Rikke Øxner til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi er ret sikre på, at der bliver en festuge, men der er elementer i festugen, der kan ændres eller aflyses. Det er klart, hvis man tænker festugen som masser af øl, så kan man være bekymret. Men det har vi tonet ned og i stedet gjort mere ud af det kulturelle og debatskabende. Det bliver meget anderledes i år. Og så krydser vi alle fingre for, at vi og kulturlivet kan komme stærkt tilbage næste år.

Under årets Festuge vil en række danske og internationale lysinstallationer lyse byen op og skabe en tiltrængt lysfest efter et mørkt forår. Foto: Janus van der Eijnden

Indtil videre har Aarhus Festuge planlagt, at størstedelen af arrangementerne skal foregå udendørs og ved de få arrangementer, der er planlagt indendørs, er der kun solgt et vist antal billetter til, så det er muligt at holde afstand.

Ifølge den nuværende plan skal Aarhus Festuge løbe af stablen den fredag den 28. august til søndag den 6. september.

Arrangementer kan blive aflyst

Aarhus Festuge er ejet af Aarhus Kommune, og det betyder, at det er borgmester Jacob Bundsgaard, der i sidste ende skal afgøre, om festugen skal aflyses helt.

- Aarhus Festuge tilpasses omstændighederne og kan tilpasses med kort varsel. Mange arrangementer er allerede aflyst eller ændret, siger borgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Borgernes sikkerhed er altid første prioritet. Derfor laves en løbende sikkerhedsvurdering, og arrangementer gennemføres kun, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger han.

I 2019 deltog Jacob Bundsgaard i morgensang på Rådhuset som en del af Aarhus Festuge. Foto: Martin Dam Kristensen

Også Aarhus City Forening følger situationen tæt og håber på, at Aarhus Festuge fortsat vil kunne afvikles:

- Det ville selvfølgelig være rigtig ærgerligt, hvis festugen skal aflyses, men er det det, der skal til, så er det det, der skal til. Det vigtigste er, at vi ikke skal til at lukke byen ned igen. Så vi skal igennem det, og vi skal stå sammen og lytte til, hvad der bliver sagt, sagde Claus Bech, direktør, Aarhus City Forening, til TV2 ØSTJYLLAND torsdag.

