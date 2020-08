Silkeborg får nu permanent testcenter

I øjeblikket er der et mobilt testcenter i Silkeborg, hvor folk kan blive testet uden tidsbestilling - nu kommer der i stedet et fast testcenter, hvor borgere kan bestille tid til test. Foto: Kasper Riis Kristensen / TV MIDTVEST

I Silkeborg Kommune kan borgerne se frem til at få et fast COVID-19 testcenter.

I øjeblikket har kommunen et mobilt testcenter, hvor man kan møde op uden at bestille tid, hvis ikke man har symptomer. Derudover kan man to dage om ugen blive testet ved rådhuset og ved Søhøjlandet.

Læs også Silkeborg-borgmester efter smitteudbrud: - Vi gør alt, hvad der står i vores magt

Nu kommer der altså et fast mobilt testcenter, som man kender det fra andre større byer i regionen, hvor borgerne kan bestille tid til test.

- Vi besluttede på hospitalsudvalgsmødet mandag, at der skulle etableres et fast testcenter. Det er besluttet, fordi der har været en øget smitte i Silkeborg, og derfor er det vigtigt, at der er et fast sted for borgerne, så man kan bestille tid til test og ikke længere skal tage andre steder hen, fortæller formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Står klar fra i næste uge

Tirsdag er der 177 bekræftede tilfælde med coronasmitte i Silkeborg Kommune. Det er fem flere end mandag.

Kommunen har oplevet en markant stigning i antal smittetilfælde den seneste uges tid, hvorfor det netop nu vurderes nødvendigt med det faste testcenter.

Læs også Kommune skrider ind: 40 børn sendt i isolation og to plejecentre lukker for besøg

- Vi holder øje med situationen hele vejen rundt i regionen, og derfor har vi de mobile testcentre, så vi kan flytte det rundt, hvis der er en øget smitterisiko, siger formanden for hospitalsudvalget.

Han fortæller, at silkeborggenserne kan forvente, at det nye testcenter står klar i næste uge. Præcis hvornår kan han ikke sige noget om endnu.

Herefter har borgerne i Silkeborg altså mulighed for at bestille tid til corona-test i byen.

Læs også Krav om mundbind indføres i offentlig transport i Silkeborg

- Vi finder det nødvendigt nu på grund af den øgning, der har været i smitten. I det hele taget er det på mødet i går besluttet at udvide testkapaciteten, ligesom der bliver bevilget midler til yderligere udbygning af analyse, fortæller han.