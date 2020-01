Kommune dropper planerne om stort vindmølleprojekt

Planen lød på at udskifte de nuværende vindmøller på 92 meter til fordel for vindmøller på 180 meter.

Efter længere tids diskussioner er planerne om en række nye kæmpevindmøller i Norddjurs Kommune nu sløjfet.

- Det hele er faldet til jorden, og det her er en definitiv nedlukning af planlægningen, siger Niels Basballe (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Tirsdag aften besluttede kommunalbestyrelsen at sløjfe planerne om at etablere 12 nye vindmøller på 180 meter ved Hollandsbjerg Enge ved Ørsted.

Her var der fem, der stemte for at fortsætte planlægningen - heriblandt LA.

- Jeg havde regnet med, at det endte sådan her. Jeg kan ikke forstå, at man skal trække tingene så længe, siger Jens Meilvang (LA) efter aftenens møde.

Glade borgere

Der var dog flertal imod planlægningen, hvilket nu kan få borgerne i Hollandsbjerg til ånde lettet op.

- Det er meget positivt for os. Vi kan næsten drømme om, at vores huse bliver sælgelige igen, siger Christian Vammen, der bor i området.

Og suppplerer:

- Det ville have været katastrofalt med et tab på flere hundredetusinde kroner på vores ejendomsvurdering til fordel for den grønne omstilling.

Kræver en ny ansøgning

Hele processen begyndte, da Norddjurs Kommune modtog en ansøgning fra Vattenfall Vindkraft A/S om at udskifte deres eksisterende 11 vindmøller på 92 meter i området til fordel for 12 nye.

Derfor inviterede Norddjurs Kommune borgerne til flere informationsmøder om planlægningen.

- Der har været en god tone mellem borgerne og politikerne. Det tjener alles bedste, siger Christian Vammen.

Hvis planerne om nye vindmøller ved Hollandsbjerg skal se dagens lys i fremtiden, skal der ifølge Niels Basballe (S) noget nyt til.

- Nu er det tredje gang, at vi siger nej til det. Hvis det skal til behandling igen, skal der en helt ny ansøgning til.