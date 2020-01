Djursland jubler over ny Kattegatbro: - Det ville være et drømmescenarie for os

Mens de på Samsø lige nu ruster sig til krig imod planerne om en ny motorvejsbro hen over øen, så er der ganske stor glæde at spore på Djursland.

Regeringen vil nemlig også undersøge en anden Kattegatforbindelse - en direkte linjeføring mellem Djursland og Sjælland - i stedet for mellem Hou og Røsnæs via Samsø.

- Jeg er jublende lykkelig, hvis det kan lade sig gøre, siger viceborgmester i Norddjurs Kommune, Benny Hammer (C).

Ud over forbindelsen mellem Djursland og Sjælland, undersøges der også en forbindelse fra Hou og Samsø.

Erhvervslivet jubler

Der er ligeledes stor jubel blandt de lokale virksomheder på Djursland med udsigten til en ny forbindelse.

Hos HSM Industri i Grenaa, hvor de laver de komplekse stålproduktioner, vil en lettere adgang til Sjælland kunne gøre underværker.

- Det ville jo være et drømmescenarie for os. Vi ville kunne byde ind på en masse opgaver i hovedstadsområdet og Sjælland, siger marketingschef i HSM Industri, Brit Løth Bager.

Vi får en masse støj og forurening fra biler, der kører over Arne Krogh, Samsø

Også hos den lokale erhvervslivsorganisation er man begejstret.

- Djursland har mange håndværkere, der ligger og pendler og arbejder i Østdanmark. I øjeblikket er det en udfordring for dem, da de skal over Molslinjen eller over Storebælt, siger formand for Business Djursland, Ole Sørensen.

Nej tak fra Samsø

På Samsø er mange dog kritiske over udsigten til at få en motorvej tværs igennem øen.

- Vi får en masse støj og forurening fra biler, der kører over, og vi får til dels ødelagt vores natur, siger Arne Krogh, der er medstifter af foreningen ‘Stop motorvej over Samsø’.

I efteråret undersøgte eksperter fra Vejdirektoratet og Sund og Bælt, muligheden for at bygge en bro fra Jylland til Samsø, en motorvej tværs over Samsø og så endnu en bro fra Samsø til Sjælland. Resultatet er dog endnu ukendt, men Samsøs nye foreningen frygter det scenarie.

Derfor mødte 150 mennesker op lørdag til generalforsamling for den nye forening 'Stop motorvej over Samsø', hvor 130 valgte at melde sig ind.

Forundersøgelsen, der skal se på muligheden for en bro både fra Hou og fra Djursland, skal være færdig i 2021.