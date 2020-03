Dødsbrand på plejehjem: Politiet har lukket sagen igen

Østjyllands Politi har efter godt en måneds efterforskning på ny lukket sagen om plejehjemsbranden i Allingåbro på Djursland, hvor tre ældre beboere mistede livet 3. august 2018.

Det bekræfter advokaturchef ved Østjyllands Politi, Jacob Balsgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er ikke nogen, der er sigtet eller vil blive tiltalt på nuværende tidspunkt, siger han og uddyber:

- Vi har lavet yderligere undersøgelser og forelagt sagen på ny for udestående myndigheder. Vi har taget en samlet vurdering af, hvorvidt der kan placeres et strafferetligt ansvar i sagen, og det har vi vurderet, at der ikke er grundlag for.

Dermed er der sat et endeligt punktum rent efterforskningsmæssigt for en af danmarkshistoriens største plejehjemsbrande.

Søn fik genåbnet sag

Sagen blev genåbnet november 2019, efter at Bjørn M. Sørensen havde rejst sagen ved statsadvokaten i Viborg.

Branden opstod i hans mors, Inger-Lis Madsen, lejlighed på plejehjemmet Farsøhthus. Han mente, der var mange åbne spørgsmål, som ikke var besvaret i politiets første efterforskning af sagen.

Den kritik lyttede statsadvokaten til og bad Østjyllands Politi se på sagen igen og fremlægge sagen for blandt andet Beredskabsstyrelsen og Trafik- Bygge og Boligstyrelsen.

Bjørn M. Sørensen har tidligere kunnet fortælle, at hans mor kom på plejehjemmet Farsøhthus, fordi hun havde sat ild til sit eget hjem i forbindelse med rygning.

Det har Østjyllands Politi gjort og samtidig afhørt en række vidner, som overværede branden og yderligere afhørt en række ansatte.

Det viser den nyeste afgørelse fra Østjyllands Politi, som TV2 ØSTJYLLAND har set. Konklusionen er dog stadig den samme som ved første efterforskning, og sagen er dermed lukket igen.

Får nok aldrig svar

Selvom politiet nu igen lukker sagen, sidder sønnen Bjørn M. Sørensen stadig tilbage med en række spørgsmål.

- For mig at se er der stadig tvivl om, hvornår min mor fik sin sidste smøg den dag, og hvilke instrukser personalet havde i forhold til hendes rygning, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Og så forstår jeg stadig heller ikke, hvorfor det ikke kan være ulovligt, at stedet ikke havde et sprinkeranlæg.

Kort efter branden viste det sig, at plejehjemmet ikke havde et sprinkleranlæg, men at det som sådan ikke er ulovligt, fordi brandmyndigheden havde tildelt en dispensation tilbage i 1997.

Begrundelsen har været, at brandstationen ligger meget tæt på plejehjemmet.

Tror du nogensinde, at du får svar på de spørgsmål du sidder med?

- Det ved jeg ikke.

Men politiet har igen efterforsket sagen og mener ikke, at der er mere at komme. Hvad tænker du om det?

- Jeg ved godt, at det virker håbløst, men jeg er ikke færdig med det endnu, siger Bjørn B. Sørensen.

Udvalgsformand tilfreds

Hos Norddjurs Kommune er beskeden om, at efterforskningen er stoppet og sagen droppet ”noteret med tilfredshed”, forklarer formanden for omsorgs- og plejeudvalget Lars Møller (Soc. Dem.)

- Det giver noget ro for de ansatte på plejehjemmet, at efterforskningen nu er slut, men det er selvfølgelig ikke noget som fjerner sorgen for dem, som har mistet deres kære i branden, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter plejehjemsbranden på Farsøhthus har udvalgsformand Lars Møller sørget for, at omsorgs- og plejeudvalget får præsenteret alle brandtilsynsrapporter fra plejehjem og bosteder på deres udvalgsmøder-

Norddjurs Kommune har besluttet, at plejehjemmet skal have et sprinkleranlæg, som gerne skulle været på plads, inden året er omme.