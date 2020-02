Unge par er mere opsøgende: Ikke tabu at gå til sexolog

Ikke i aften, skat.

En ganske kort sætning, som højst sandsynligt lyder mange gange i forskellige afskygninger landet over hver eneste aften.

I hvert fald er det ifølge sexolog Lea Sorgenfrei mere end normalt at der er udfordringer med nærheden og sexlivet mellem mor og far, de første par år efter der kommer børn til.

Jeg oplever, at unge par er mere opsøgende i forhold til at få hjælp til deres forhold. Det er ikke tabu at bestille en tid hos en sexolog. Lea Sorgenfrei, sexolog

Men til gengæld oplever hun også, det er blevet mere almindeligt at søge hjælp tidligt.

Halvdelen af de par, hun rådgiver i sin klinik i Viby udenfor Aarhus, er unge forældrepar i slutningen af tyverne og starten af trediverne.

Lea Sorgenfrei er selv 28 år gammel og blev uddannet som sexolog i 2017, og hun er overrasket over hvor mange unge par, som kommer til hende.

- Jeg oplever, at unge par er mere opsøgende i forhold til at få hjælp til deres forhold. Det er ikke tabu at bestille en tid hos en sexolog, siger Lea Sorgenfrei.

Sexlivet efter børn En australsk undersøgelse, Couple psychoeducation for new parents, 2010 fortalte halvdelen af kvinderne og hver femte af mændene, at de havde nedsat seksuel interesse i 6-12 måneder efter fødslen. En tredjedel af parrene oplevede stadig utilfredshed med sexlivet 3-4 år efter fødslen.

At Lea Sorgenfrei blot har et par års erfaring som sexolog og parterapeut har ikke holdt klienterne væk.

- Jeg tror, at det virker afvæbnende at tale med en terapeut, de kan identificere sig med. Jeg tror, det har stor betydning, at jeg selv er i samme livsfase som dem. Jeg taler deres sprog – også sådan helt konkret. Og når jeg som person bruger eksempelvis slang og bandeord, så bliver det hele lidt mindre formelt, siger sexologen.

- Det er fuldstændig groundbreaking at blive forældre. Alt ændrer sig. Når det kommer til lyst så vær tålmodige med hinanden og vær tålmodig med jer selv ikke mindst, siger sexolog Lea Sorgenfrei til de unge forældre.

Lea Sorgenfrei fortæller, at de unge forældre kommer til hende med store tvivl. De bøvler med nærheden efter der er kommet børn til, og mange par er bange for, om de overhovedet passer sammen længere.

Lysten som forsvandt

For sexologen er det ikke så mærkeligt, at mange par bliver overraskede over, hvor hårdt det kan være for parforholdet at blive forældre.

Det kan være meget frustrerende at opleve, at ens egen lyst eller ens partners lyst til sex ændrer sig. Lea Sorgenfrei, sexolog

- Det er fuldstændig groundbreaking at blive forældre. Alt ændrer sig. Dels er vi ikke længere bare et kærestepar – vi er også blevet forældre. Vores rolle og vores identitet ændrer sig. Vores kroppe, især moderens krop selvfølgelig, ændrer sig, ligesom hormonsammensætningen hos både moderen og faren ændrer sig. Alt dette har betydning for vores sexliv, siger Lea Sorgenfrei.

For mange af Lea Sorgenfreis klienter er det særligt spørgsmål om én ting som fylder.

- Mange har spørgsmål om deres lyst. Det kan være meget frustrerende at opleve, at ens egen lyst eller ens partners lyst til sex ændrer sig. Eller hvis de i en periode er meget forskellige. Det kan give en oplevelse af, at man ikke kan give den anden det, som han eller hun gerne vil have. Eller at man ikke gør det godt nok.

Ét altoverskyggende råd

Til trods for at det kan føles som et uoverskueligt bjerg at bestige, så er det ifølge sexologen væsentligt at sætte fokus på parforholdet og med tiden sexlivet.

Vær tålmodige med hinanden og vær tålmodig med jer selv ikke mindst. Lea Sorgenfrei, sexolog

- Selvom man står der i kæmpe søvnunderskud og slet ikke har overskud til andet end sit lille barn, så kan der faktisk være en stor gevinst ved lige at give sit parforholds en lille skefuld opmærksomhed, siger sexologen.

Sexologen peger på, at det er nødvendigt at beslutte sig for at afsætte tid til at pleje forholdet. Om det er ti minutters fodmassage eller en lang gåtur i skoven uden børnene er ikke så væsentligt. Hun har ét altoverskyggende råd:

- Vær tålmodige med hinanden og vær tålmodig med jer selv ikke mindst, siger Lea Sorgenfrei, når det kommer til at genfinde gnisten, fra før man fik børn.

