Tag din egen kuglepen med til valg - men ikke hvilken som helst dur

Derudover gør valgkonsulenten opmærksom på, at der i valgloven står, at man skal sætte et kryds.

Derfor er stemmen ugyldig, hvis en vælger eksempelvis skraverer feltet i stedet for at sætte et kryds eller det, der minder om et kryds.

Afsprittede blyanter og mundbind

På valgstederne bliver alle skriveredskaber sprittet løbende af. Derudover vil der være adgang til håndsprit. Vælgere kan også tage mundbind på.