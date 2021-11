Det er sikkert at stemme - men du kan selv gøre noget ekstra

Valgstederne er meget forskelligt indrettet

Martin Damm fortæller, at valgstederne er meget forskelligt indrettet, men at det er fælles for stederne, at det er trygt at komme på stemmestederne.

- Der er gjort en kæmpe indsats hele landet rundt. 99 paller er kommet ud med alle former for hjælpemidler; mundbind, visirer og håndsprit, siger han.

Flere steder er der hvide telte sat op til smittede, andre steder er der særlige vogne. Mange har desuden benyttet sig af brevstemmer, hvilket betyder, at der bliver mere plads på valgstederne.

Tager hele kataloget i brug

I Aarhus Kommune bekræfter Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice, at det på alle valgsteder er sikkert at stemme.

- Jeg vil gerne understrege, at der jo ikke er krav om noget, men vi har taget hele kataloget i brug i forhold til en række anbefalinger, siger hun.