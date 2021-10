Se hvornår der er valgdebat i din kommune

3. november:

Odder - ”Pakhuset”, Banegårdsgade 5, Odder. Vært: Nina Hougaard

Hvor skal en kattegatbro landfæstes i Odder Kommune, og hvordan sikres miljøet i kommunen? Skal sprøjtegifte for eksempel forbydes? Sådan lyder udgangspunktet for valgdebatten i Odder.

4. november:

Norddjurs - ”Kattegatcenteret”, Grenåvej 4, Grenaa. Vært: Søren Jensen

For en byrådsperiode siden måtte kommunen stykke en økonomiske genopretningsplan sammen, og den har af gode grunde haft konsekvenser for livet i Norddjurs de senere år. Nu ser kommunen mod lysere tider, og enkelte besparelser er annulleret. Konsekvenserne af genopretningsplanen samt udvikling af landdistrikter bliver omdrejningspunkter for debatten.

5. november:

Syddjurs - ”Maltfabrikken” , Maltvej 4 - 12, Ebeltoft. Vært: Nina Hougaard

De kender spørgsmålet nord for kommunegrænsen, men det er også værd at stille i Syddjurs Kommune; hænger økonomien sammen? Det skal diskuteres i valgdebatten, hvor der også skal skeles til, at selv om ingen kender valgets udvalg, står én ting fast. Syddjurs skal have ny borgmester, så hvad er egentlig de tydeligste forskelle på kandidaterne?