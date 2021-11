Efter dages betænkningstid tilslutter V sig aftale

Utilfredshed

- Vi var på ingen måde tilfreds med den måde, hvorpå Socialdemokratiets Anders Kühnau samlede et flertal i løbet af valgnatten trods løfter om en bred konstituering, siger Anders G. Christensen.

På valgaftenen brugte Anders G. Christensen en del tid på at vente på at kunne forhandle, og det blev til et mindre mundhuggeri foran pressen, da han langt om længe blev kaldt ind til forhandlingerne af Anders Kühnau.

- Men vi erkender, at de røde støttepartier, konservative og kristendemokraterne ønsker at fortsætte med den nuværende ledelse og tilslutter os derfor konstitueringsaftalen, da den trods alt giver os større indflydelse end ved at stå udenfor. Og Venstre arbejder for borgerne, lyder det i pressemeddelelsen.