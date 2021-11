Læge og V-profil slår spidskandidat - men støtter ham stadig

Flere end spidskandidaten

Det høje stemmetal betyder også, at Ulrich Fredberg fik flere stemmer end Venstres spidskandidat Anders G. Christensen.

- Det er jeg selvfølgelig overrasket over. Jeg synes, vores spidskandidat har gjort det ualmindeligt godt. Han har været god til at være til stede i de politiske diskussioner og skarp i sin retorik, men han har tydeligvis det handicap, at han er ny og derfor for ukendt udenfor sit lokalområde, og han er fundet frem lidt sent op til valget, lyder det loyalt fra Ulrich Fredberg.