DF: Færre skal flytte til Aarhus

Han erkender, at der nogle steder er bygget for tæt - eksempelvis nogle steder på Aarhus Ø. Men de Konservative ser hellere, at oplandet i Aarhus Kommune skal i spil i stedet for at nabokommunerne tiltrækker nye borgere uden kamp.

S: Nye boliger - ellers stiger priserne

Ifølge Socialdemokratiet skal oplandet også i spil for at få plads til de mange nye indbyggere. For man hverken kan eller skal forhindre folk i at flytte til Aarhus, mener de. Og derfor kræver det ifølge byrådsmedlem Anders Winnerskjold flere nye boliger.



Kan man ikke bevare en kvalitetsby uden at bygge nyt?

- Jo, det kan man godt, og det gør vi også. Men i en by, hvor der kommer nye mennesker til hele tiden, skal der også skabes boliger. Ellers stiger boligpriserne endnu mere på de eksisterende boliger, end de allerede gør. Og det gør det altså bare rigtig svært at få vores pædagoger, sygeplejersker, tømrere og andre velfærdsmedarbejdere ind på boligmarkedet. Og det vil vi gerne have, fordi vi synes, at Aarhus skal være en by med plads til alle, siger Anders Winnerskjold.

Hvordan ser I så, at kommunen skal få plads til 100.000 flere borgere i løbet af de næste 30 år?

- En del af vores vision er, at vi også skal udbygge mere i vores oplandsbyer. Vi kommer også til at skabe nye bysamfund, hvor der er plads til børnefamilier. Vi skal bygge flere rækkehuse, vi skal bygge dobbelthuse, seniorboliger og bofællesskaber.

- Med andre ord skal vi gøre plads til, at SOSU-assistenten også har råd til at bo i Aarhus, og det vil Dansk Folkeparti ikke, og det synes vi er en lille smule mærkeligt, siger Anders Winnerskjold.