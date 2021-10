Bubber i ny musikvideo: Farvel til snus, el-løbehjul og gaming

Og spørger man Bubber, vil musikvideon få en positiv effekt på de unges valgdeltagelse.

- Jeg tror 100 procent, at der er nogen, der tænker, at "okay, det er godt nok overdrevet". Men samtidig er der mange, der tænker: "Prøv at hør her; fuck, det er sjovt. Lad mig bruge fem minutter på at sætte et kryds".

- Men vigtigst af alt er, at der er nogen, der begynder at sætte sig ind i, hvem det er, man stemmer på.

Kommunal- og regionsvalget finder sted tirsdag den 16. november i år. Ved det seneste kommunal- og regionsvalg for fire år siden var der ifølge professor ved Københavns Universitet Kasper Møller Sørensen blot 48,3 procent af de 18-20-årige, der stemte.