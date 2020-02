Ung mand dømt for røverier og vold

Tirsdag blev en 20-årig mand idømt et år og to måneders fængsel her ved retten i Horsens. Foto: Troels Sørensen TV SYD

Et år og to måneders fængsel. Sådan lyder den straf, som en 20-årig mand fra Horsens tirsdag er blevet idømt i en sag, der omfatter et væbnet røveri mod en tankstation, et røveri i Aldi samt for at have bidt og sparket en sikkerhedsvagt ved Juelsminde Havnefest.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Læs også Ældre raser - kommune fjerner fokus på dansk mad

Det første af de tre tilfælde fandt sted den 9. juli 2019 i Aldi på Sundvej i Horsens. Her gik den 20-årige mand igennem kasselinjen uden at betale for sine varer. Da en butiksdetektiv forsøgte at standse ham, blev vedkommende skubbet flere gang og faldt omkuld.

Bed og sparkede vagt

Få dage senere, til Juelsminde Havnefest, var den nu 20-årige mand involveret i et slagsmål, som en sikkerhedsvagt forsøgte at stoppe. Det resulterede i, at den unge mand rettede sin vrede mod vagten, som han både bed og sparkede.

Men det var i forbindelse med et knivrøveri mod OK-tanken på Vestergade i Horsens, at fælden klappede.

Læs også Nu kan du købe Hollywood-stjernes villa for under en halv million

Den 14. september truede han med en kniv to ekspedienter på tankstationen til at udlevere penge, men da tankstationen har SafePay var der ikke mange kontanter at komme efter. 10 kroner blev det til, og det fik manden til også at bede om at få cigaretter udleveret, inden han flygtede fra stedet.

Ifølge Sydøstjyllands Politi ledte et tip fra en borger efterfølgende til manden på en adresse i Horsens, hvor også de stjålne cigaretter og en kniv blev fundet. Manden blev fængslet i et grundlovsforhør og har været det lige siden.

Den 20-årige modtog tirsdagens dom på et år og to måneders fængsel for de tre tilfælde. Han modtog dommen.