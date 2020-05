Populær genbrugsplads udvider åbningstiden

Horsens største genbrugsplads ligger på Endelavevej, og den har i løbet af foråret været et ualmindeligt populært sted at opholde sig. Foto: Horsens Kommune

- Det har været helt grotesk med køen, siden de åbnede pladsen op igen for lidt over en uge siden, sagde Pia Mikkelsen fra Horsens til TV2 ØSTJYLLAND i begyndelsen af april.

Og her i slutningen af maj er der altså stadig tryk på genbrugspladsen i Horsens. Derfor har de nu valgt at udvide åbningstiden til klokken 20 i hverdagene fra i dag og til og med august.

- Selvfølgelig er corona den primære faktor, til at der er ekstra pres på. Siden vi genåbnede, har der været flere besøgende, end vi plejer at se. Vi kan godt mærke, at folk har haft tid til at rydde op i skurene og haverne. Men hvert forår er en travl tid på grund af havesæsonen - uanset corona eller ej. Så det er lidt derfor, vi forsøger at tilgodese flere folks behov, siger afdelingsleder i Affald og Genbrug, Marie Lindberg Tefre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal lette presset

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere vist billeder af kilometerlange køer uden for genbrugspladsen. Videoen herunder er fra den 6. april og er filmet af Pia Mikkelsen fra Horsens.

- Jeg vil skyde på, at der har været kø i i hvert fald 1-2 kilometer. Hele vejen fra pladsen, ud på Hoegh-Guldbergsgade og helt ned forbi bageren på Bjerrevej, sagde Pia Mikkelsen dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ifølge afdelingslederen i Affald og Genbrug særligt i weekenden og i løbet af eftermiddagen, at der er mange mennesker - måske fordi folk ikke kan nå på genbruspladsen i hverdagen inden kl. 17.30, som de normalt har åbent til.

Genbrugspladsen har også sat flere skilte op, der skal minde folk om at holde afstand og vente, indtil der bliver plads.

Derfor håber de at kunne tilgodese folks behov og lette trykket på andre tidspunkter ved at udvide åbningstiderne med to en halv time i hverdagene.

- Vi håber på, at de udvidede åbningstider kan tage lidt af presset i weekenderne og dagtimerne, så der ikke opstår kø på grund af afstandskravene. Så er det rarere at komme på genbrugspladsen som besøgende og for vores personale, siger afdelingsleder Marie Lindberg Tefre.

Foruden den udvidede åbningstid er der lavet nye afstandsstriber ved de containere, hvor der bliver afleveret mest affald.

På genbrugspladserne i Brædstrup og Vedslet er åbningstiderne uændret. På begge pladser vil der også være afstandsstriber ved udvalgte containere.