Nu skal dykkere undersøge fragtskib i håb om at finde søfolk

Dansk helikopter fløjet hjem

Mandag morgen blev en stor eftersøgning sat i gang, hvor Forsvaret blandt andet sendte en helikopter til stedet for at lede fra luften.



Ulykken er sket i svensk område, og Forsvarets helikopter er nu fløjet tilbage til Danmark, oplyser Jesper Berthelsen.

Han fortæller, at der er fundet 'vraggods', og at svenskerne nu er stoppet med at søge i vandoverfladen.

Det er nu de svenske myndigheder, der står for den videre eftersøgning og undersøgelser. Og her er den seneste melding, at dykkere gør klar til at undersøge skibet nærmere.

Ifølge flere medier er 'Karin Høj' angiveligt kollideret med britiske 'Scot Carrier', der er et noget større skib. Det er ifølge Forsvarets Operationscenter stadig "sejlende".



Ifølge de svenske søfartsmyndigheder indløb meldingen om kollisionen klokken 03.30 natten til mandag.