Skib kæntret efter mulig kollision - to personer savnes

Stor eftersøgning i gang

Mandag morgen er en stor eftersøgning i gang, hvor Forsvaret blandt andet har sendt en helikopter til stedet for at lede fra luften.

- Det er sket i svensk område, så vi hjælper faktisk svenskerne. Deres helikopter kan ikke flyve i det nuværende vejr, så vi har en helikopter fra os sendt afsted, siger vagthavende ved Forsvarets Operationscenter Jesper Berthelsen ifølge Ritzau.

- Vi er fløjet over området mange gange, men vi har ikke fundet andet end vraggods i vandoverfladen, siger han kort før klokken 08.30.

'Karin Høj' er sandsynligvist kollideret med et engelsk fragtskib. Meldingen tidligere på morgenen var, at det danske skib er kæntret.

- Det vil sige, at det er væltet og ligger med bunden i vejret, forklarede Steffen Lunn, vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter tidligere mandag morgen.

- Det, vi kan se fra vores radarovervågning, er, at der sandsynligvis har været en kollision mellem to mindre fragtskibe nordvest for Bornholm.

Leder efter savnede personer

Der er mulighed for, at de to savnede personer fortsat befinder sig i skibet. Derfor vil dykkere formentlig blive sat ind i arbejdet.

- Vi leder efter de to personer. Men om de ligger inde i skibet eller i vandet, ved vi ikke. Det skal vi have dykkere ud for at undersøge, siger Jesper Berthelsen.

Også mindst ét redningsfartøj fra Bornholm deltager i eftersøgningsarbejdet.