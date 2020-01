Mænd efterlyses for knivoverfald ved tankstation

Kristian Bøtker Laursen (tv) og Jonas Nielsen (th) efterlyses mistænkt for et knivoverfald i Horsens. Foto: Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde to mænd, der er mistænkt for et knivoverfald i Horsens i sidste uge.

Torsdag aften blev en 24-årig mand stukket flere gange med en kniv gennem vinduet i sin bil ved tankstationen Circle K på Allégade i Horsens. Det er i den forbindelse, at Sydøstjyllands Politi nu efterlyser 22-årige Jonas Nielsen og 27-årige Kristian Bøtker Laursen.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at de to mænd er identificeret via videoovervågning.

- Vi anser dem ikke som farlige, men man skal ikke tage kontakt til dem, hvis man ser dem. Man derimod kontakte politiet, siger Lars Peter Madsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Oplysninger i sagen kan gives til politiet på telefonnummer 114.

Gemmer sig for politiet

Sydøstjyllands Politi oplyser, at man via de to mænds advokater har været i kontakt med dem, men at de på trods af opfordringer fra politiet ikke har meldt sig.

Kristian Bøtker Laursen (tv) og Jonas Nielsen (th) Foto: Sydøstjyllands Politi

Derfor håber politiet nu, at nogle måske har set de to mænd eller har kendskab til, hvor de opholder sig.

- Vi bliver ved med at søge efter dem, og så håber vi, at den her efterlysninger kaster noget af sig, siger Lars Peter Madsen.

Signalementer Kristian Bøtker Laursen beskrives som:

175 cm høj Almindelig af bygning Kort, mørkt hår, brune øjne og hageskæg Jonas Nielsen beskrives som: 196 cm høj Almindelig af bygning Kort, mørkt hår og blå-grønne øjne

En 24-årig mand er allerede anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Det er ham, der blev stukket med en kniv under opgøret den 16. januar på tankstationen.

Ifølge politiet forsøgte den 24-årige at påkøre to mænd fra den anden gruppe efter knivstikkeriet. Og det er altså de to mænd, der nu efterlyses for selve knivoverfaldet.

Det var på tankstationen her i Horsens, at knivstikkeriet fandt sted. Foto: Google Street View

Lars Peter Madsen fortæller, at der ikke er noget, der tyder på, at der er flere personer involveret i sagen, og ifølge vicepolitiinspektøren er motivet bag overfaldet endnu ukendt.