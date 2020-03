Horsens' rekorddebutant holder benene på jorden

På sin 16-års fødselsdag blev Jeppe Kjær indskiftet til sin debut i AC Horsens' nederlag på 1-2 til Randers FC søndag eftermiddag.

Dermed er han den yngste nogensinde til at spille i Superligaen, og med reglerne om en minimumsalder på 16 år, bliver rekorden næppe slået af andre.

Hovedpersonen selv drømmer dog ikke stort lige nu på trods af den megen opmærksomhed om rekorden.

Fokus er ét sted

Han fokuserer i stedet på at spille sig tættere på superligatruppen, og han glæder sig over de første minutter.

- Lige nu er min drøm bare at starte inde for superligaholdet, og så må vi i fremtiden se, hvad mine drømme er til den tid. Træneren kunne ikke love at sætte mig ind, men jeg er glad for, at han gjorde, og det var fedt at spille, siger Kjær.

Selv vurderer den unge spiller, at det gik rigtig godt, selv om han også ærgrer sig over nederlaget.

- Det gik rigtig godt, og det var en intens kamp, hvor jeg kunne komme ind og bidrage med noget energi. Selvfølgelig er det ærgerligt, at vi ikke vandt, men vi var der bare ikke helt i dag, afslutter debutanten.

Horsens kæmpede en brag kamp mod Randers søndag, men det lykkedes dem ikke at vinde. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Har forsøgt at undgå opmærksomhed

Horsens' træner, Bo Henriksen, siger, at klubben har gjort et stort stykke arbejde med at skærme af for al opmærksomhed, der har været om Jeppe Kjær op til debuten.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan for at skærme af for alt den virak, for det er hårdt med så meget opmærksomhed, når han kun går i 9. klasse, siger træneren.

Bo Henriksen var ikke super gald, da det blev klart søndag, at Horsens blev slået af Randers. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Henriksen håber på, at Horsens og Superligaen kommer til at se meget mere til den unge kreatør, som kan bidrage med noget anderledes til Horsens-holdet.

- Han er en mellemrumsspiller, og der har vi i forvejen kun Louka Prip, så vi håber, at kunne bruge ham, når der er brug for det. Han er en spiller, som vi forhåbentlig kommer til at se mere til i fremtiden. Både i Horsens, men også mere generelt i fremtidens fodbold, fastslår Horsens-træneren.

Næste gang Jeppe Kjær får chancen for at komme i aktion for Horsens er på torsdag, når holdet spiller kvartfinale mod Silkeborg IF i Sydbank Pokalen.

