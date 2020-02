Horsens ydmyget i udsat Superliga-opgør

Med tre dages forsinkelse fik FC Nordsjælland onsdag aften en fantastisk start på forårssæsonen i 3F Superligaen, da det blev til en overbevisende 6-0-sejr over AC Horsens.

Opgøret skulle efter planen være spillet i søndags, men kraftig vind gjorde, at forårspremieren blev udskudt af sikkerhedsmæssige årsager, men onsdagens tilskuere på Right to Dream Park gik ikke forgæves.

FC Nordsjælland var kampen igennem AC Horsens overlegne og snuppede derfor fuldt fortjent de tre point. Dermed rykker Farum-klubben forbi Randers og AaB i tabellen og op på femtepladsen med 31 point.

Horsens er fortsat nummer 11 med 25 point efter 21 kampe.

I onsdagens opgør tog FCN taktstokken fra første fløjt, mens Horsens stod langt tilbage på banen og forsvarede.

Allerede efter ni minutter gav overtaget pote. FCN kombinerede sig flot igennem i venstre side, inden Isaac Atanga var først over en returbold fra Horsens-keeper Matej Delac og let prikkede bolden i nettet.

Størstedelen af spillet i første halvleg foregik på Horsens' banehalvdel, og efter 38 minutter gik det igen galt for gæsterne. Efter en fornem dribling fordoblede Mikkel Damsgaard føringen til 2-0.

Troede man, at FCN ville slippe gaspedalen efter pausen, tog man gevaldigt fejl.

I det 56. minut øgede Mikkel Rygaard til 3-0 på et straffespark, inden Mohammed Kudus otte minutter senere afsluttede et fremragende FCN-angreb og gjorde det til 4-0.

Med et kvarter igen scorede Oliver Antman til 5-0, men pinslerne var endnu ikke ovre for Horsens.

Fire minutter før tid scorede Malte Kiilerich nemlig i eget net, så FCN til sidst vandt med tenniscifrene 6-0.