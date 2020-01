Helt særlig bande har stor succes – fået seks gange så mange kørere

Når man hører ordet bande, tænker de fleste formentlig på lyssky aktiviteter, skyderier og suspekte personer. En bande i Horsens, der så dagens lys i efteråret 2019, kunne ikke være længere fra det billede.

Her er der nemlig tale om en el-scooterbande, hvor især ældre mennesker mødes om deres fælles passion. Ture på el-scooteren.

I gruppen er vi blandt ligesindede, som forstår de udfordringer og begrænsninger, vi har. Vi kan sænke paraderne og bare være os selv. Lone Jødal, stifter, 'Os med el-scootere i Horsens'

- Vi er nu 25-26 aktive kørere, i starten var vi fire. Det har helt klart været en stor succes. Jeg har fundet ud af, at der var et kæmpe behov, fortæller stifter af 'Os med el-scootere i Horsens', Lone Jødal, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er især det sociale i at mødes og have et fællesskab omkring el-scooterne, der er vigtigt for medlemmerne, lyder det fra Lone Jødal.

VIDEO: De fleste kender motorcykelklubber. Mænd og kvinder, der elsker en stor kværn, og bruger den fælles interesse til at mødes og være sociale. I Horsens har en ny motorklub set dagens lys. De kører bare på strøm, og så har de en topfart på bare 15 kilometer i timen. Indslaget er fra den 11. september.

Sænker paraderne

Og så har de alle haft behov for et sted, hvor man forstår hinanden.

- I gruppen er vi blandt ligesindede, som forstår de udfordringer og begrænsninger, vi har. Vi kan sænke paraderne og bare være os selv, siger hun og fortsætter:

- Raske mennesker, uanset om det er familie eller nære venner, og uanset hvor højt de elsker os, kan ikke sætte sig ind i vores situation, og hvad det gør ved et menneske.

I vinterperioden har det været vanskeligt for mange af medlemmerne at komme afsted på tur, kun nogle få har trodset vejret.

Alligevel er elscooterbanden fortsat med at være et samlingssted.

- Vi har nemlig fået et lokale hos Horsens Amatørteater, hvor vi mødes hver onsdag. Det sociale betyder meget for folk, og der er blevet opbygget venskaber, siger Lone Jødal.

Søger penge til ferietur

Gruppen har også haft julefrokost, fødselsdage og lignende, og er nærmest blevet som en hel forening.

Til foråret håber Lone Jødal på at kunne stable en længere tur på benene, der er bare en strømudfordring.

Det er positivt, og menneskerne er positive. Det giver mig noget, og vi kommer ud og oplever noget, vi ikke har oplevet før. Det betyder meget. Birgith Staun, medlem, 'Os med el-scootere i Horsens'

- Elscooterne har jo ikke strøm til at komme langt ud af Horsens, så jeg har søgt efter midler via fonde og legater til en ferietur. Det kunne være et handicapvenligt sommerhus, hvor vi kan køre ud fra, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Under alle omstændigheder fortsætter banden sit virke, for Lone Jødal kan se, hvilken forskel den gør.

At et af medlemmerne cirka hver anden uge tager helt fra Randers-egnen for at være en del af fællesskabet, siger også nærmest alt.

Drømmer om en klub i hjembyen

Det er Birgith Staun fra Øster Bjerregrav ved Randers, der er tale om. Hun drømmer om at lave en el-scooter-klub i hjembyen.

- Jeg tænker, at når det nu kan lade sig gøre her i Horsens, kan det også lade sig gøre i Randers, så det kunne jeg godt tænke mig at starte op, har hun tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er positivt, og menneskerne er positive. Det giver mig noget, og vi kommer ud og oplever noget, vi ikke har oplevet før. Det betyder meget, lød det videre fra hende.

Medlemmerne arrangerer ture og lignende i Facebook-gruppen her.