Gårdejer får lang fængselsstraf for at skyde efter bud med ornesæd

En nat i marts affyrede han sit våben mod en ukendt bil, som viste sig at være en transport med ornesæd fra firmaet Hatting A/S. Leverancerne til svinebrug sker på alle tider af døgnet.

Retten har ifølge mediet dømt manden for at have udsat nogen for livsfare og for overtrædelse af straffelovens våbenbestemmelse.

150 hagl ramte varevognen

Episoden fandt sted 16. marts klokken 01.40 i Hald i Nordfjends. Efter anholdelsen forklarede gårdejeren politiet, at han en måneds tid forinden havde haft indbrud.

- Han troede, at det var indbrudstyvene, der var vendt tilbage, oplyste politiassistent Niels Bach fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ritzau.

Gårdejeren forklarede, at han havde sigtet efter bilens venstre baghjul, men haglene - flere end 150 - ramte altså siden af varevognen.