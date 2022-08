Video: Andefodring giver kommune stor regning for tømning af sø

Det skal være slut med grønt snask, ildelugtende vand og andeslagsmål i Doktorparken i Randers, besluttede kommunen tidligere i år.

Søen og parken er et yndet udflugtsmål, hvor andefodring dyrkes i stor stil, men lige nu er det ikke så ligetil, for ænderne er fløjet.

Søen er nemlig nu ved at blive tømt og vandet renset, fortæller Sigrid Lynæs, skov- og landbrugsingeniør i Randers Kommune, og det er nødvendigt.

1,1 millioner kroner har kommune afsat til rensningen, som kommer til at vare frem til oktober, og så kan ænderne ellers vende tilbage, hvis de har lyst.



- Jeg tror, der kommer ænder i søen igen. Vi håber på, at der ikke kommer lige så mange, for det, at der var så mange, var med til at gøre søen grøn og grumset og ulækker, siger Sigrid Lynæs, der tidligere i år skildrede, hvordan fodringen også medfører problemer med aggressive ænder.

- De bliver mere krigeriske og aggressive og slås. Det er ikke nødvendigt at fodre vilde dyr - og det er ikke godt for dem.