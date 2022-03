Varevogn med ornesæd beskudt med over hundrede hagl

Afstanden var cirka 35 meter, da våbnet blev affyret, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der har sigtet den 68-årige for på hensynsløs måde at udsætte andre for fare.

Ved et retsmøde i Viborg har en dommer torsdag formiddag afgjort, at manden skal være varetægtsfængslet frem til 11. april. Den 68-årige sigtes også for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om våben.

Manden har ikke kæret kendelsen til landsretten, oplyser anklagemyndigheden.

Skudhuller opdaget senere

Optrinet skete cirka klokken 01.40. Den 21-årige chauffør på transporten hørte et brag, men først efter at være returneret til Hatting i Viborg blev mærkerne efter hagl på siden af bilen opdaget, oplyser politiassistent Niels Bach fra Midt- og Vestjyllands Politi.