Trine delte sin passion på tv - så eksploderede hendes indbakke

For ifølge Trine Andersen betyder hendes sprogmission ikke, at der ikke skal være plads til at lave fejl. Hun understreger samtidig, at hendes anke ikke er rettet mod folk, der har udfordringer med sproget, fordi de for eksempel er ordblinde.



Det handler om de forudsætninger, man har for at skrive det rigtige, lyder det.

- Der er stor forskel på, hvis nogen skriver en kommentar, der er fyldt med fejl, til et af mine opslag - det ville jeg aldrig studse over - sammenlignet med, hvis en større virksomhed ikke prioriterer at læse korrektur på deres skilte, siger hun.

Ved ikke, hvor det ender

Trine Andersen har fra begyndelsen været klar over, at man som grammatiknørd er enten hadet eller elsket. De mange beskeder har dog bekræftet hende i, at flere deler hendes passion.