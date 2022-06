Trine retter andres grammatik - og hun ved godt, at hun er irriterende

Hun er selvudnævnt grammatiknørd og driver Instagram-profilen @grammatiktossen, hvor hun med humor forsøger at få sine følgere til at tage sproget mere alvorligt.

- Jeg elsker det, fordi jeg er total tekst- og grammatiknørd. Jeg har altid været en af de der typer, man enten elsker eller hader, siger hun.

- Der er dem, der bakker mig op om, at jeg har et 'issue' med, at folk ikke skriver ordentligt dansk. Og så er der dem, der hader mig og synes, jeg er bedrevidende, og at jeg burde have noget andet at gå op i.

- Men det provokerer mig bare endnu mere til at sige, at der er forskel på at være ordblind og have udfordringer med sproget og så at være doven og ligeglad, siger Trine Andersen.