Mand fik hjertestop kort før målstregen

Herefter bliver han behandlet, hvor både samaritter, ambulancefolk og læger er på stedet.

Hun oplyser, at løberen har det okay, da han efterfølgende kommer ind i ambulancen.

At der hurtigt var kompente folk på stedet, der kunne give den rette behandling, glæder eventchefen.

- Vi har sundhedsfagligt personale og et setup, som ikke mange andre har. Og her er vi rigtig lykkelige for at have det, siger hun.

Udover den uhyggelige oplevelse, oplyser Jeanette at Boye Sørensen, at det var en god dag og en god folkefes.