Lokal rytter vinder gadeløb foran dansk tourstjerne

I tiden 01.09.37 vandt 25-årige Jeppe Aaskov Pallesen løbet på den 1400 meter lange bystrækning med et forspring på to sekunder ned til nummer to, som blev Mads Pedersen.



- Jeg har set det her løb, siden jeg var en lille dreng og kørt op og ned ad vejen her til skole, så jeg tror ikke, der er noget, der kan være større end det her. Nok kun Vingegaard, der vinder Tour de France, lød det fra Jeppe Aaskov Pallesen, kort efter han kunne række armene i vejret.

Over 100 ryttere var med i aftenens store gadeløb, som efter en coronapause i år vendte tilbage.