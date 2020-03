John vil hjælpe karantæneramte med indkøb

Det kan godt være svært at få en hverdag til at hænge sammen, hvis man ikke må forlade sit hjem i 14 dage. Men heldigvis står der gode folk klar til at hjælpe med diverse gøremål.

En af dem er John Sørensen fra Hinnerup. Han har oprettet Facebook-gruppen 'Hinnerup og Corona', hvor han opfordrer både karantæneramte og frivillige til at melde sig.

Der er en masse, som har liket opslaget og tilbudt at hjælpe, så det er jo dejligt. John Sørensen, Hinnerup

- Hvis dem, der bliver sat i karantæne, ikke lige har naboer eller andre til at hjælpe dem, så er det jo godt med et sted, hvor man kan skrive og bede om hjælp. Det kan være med for eksempel indkøb, besøg på apoteket, eller hvis man har brug for et ugeblad. Vi kan hjælpe med det hele, siger John Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans opslag er i skrivende stund blevet delt 82 gange, og ifølge John Sørensen har flere frivillige allerede meldt sig på banen. Idéen har han fået fra en Facebook-ven i Svendborg, der har taget et lignende initiativ.

Røde Kors opretter hjælpenetværk

Også i Horsens og Aarhus er der nu oprettet Facebook-grupper, hvor folk kan organisere sig. Derudover har Røde Kors oprettet et hjælpenetværk, hvor man matcher frivillige med de borgere, der har brug for hjælp på grund af COVID-19.

For John Sørensen handler det om at stille sin hjælp til rådighed, hvor der er brug for det.

- Vi må gøre noget allerede nu, for det udvikler sig jo hastigt. Vi kan se på tallene, hvor stærkt det går. Der er en masse, som har liket opslaget og tilbudt at hjælpe, så det er jo dejligt, siger John Sørensen.

En anden, der har besluttet sig for at hjælpe sine medborgere i den ekstraordinære situation, er Henrik Holmsted Pedersen fra Djursland.

I en Facebook-gruppe for nabohjælp på Robstrupvej nord for Grenå tilbyder han nemlig at handle ind mandag og fredag formiddag, så længe sygdommen hærger.

Vil sende et signal

Tilbuddet er tiltænkt både smittede med COVID-19, karantæneramte og ældre og svage, der frygter for smitten.

- Jeg ved, at der er enkelte, som er bange for at handle ind. Jeg har set ældre med mundbind på under indkøb og hørt om folk med dårligt helbred, der er meget nervøse. Dem vil jeg gerne hjælpe, siger Henrik Holmsted Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har et godt sammenhold i nabogruppen, så jeg synes, at det her er et fint signal at sende. Måske kan det også inspirere andre til at gøre det samme. Henrik Holmsted Pedersen, Robstrupvej

I forvejen er beboerne på Robstrupvej, der strækker sig over flere kilometer, gode til at hjælpe hinanden.

Så for Henrik Holmsted Pedersen er det helt naturligt at træde til.

- Vi har et godt sammenhold i nabogruppen, så jeg synes, at det her er et fint signal at sende. Måske kan det også inspirere andre til at gøre det samme. Det kræver jo ikke meget for mig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

340 personer er konstateret smittet med COVID-19 i Danmark. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed onsdag kl. 10. Det er en stigning fra 262 tirsdag. 1231 personer er i karantæne.

