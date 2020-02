AGF misser store chancer i nulløsning mod Hobro

Lokalopgør aflyst - risiko for at ødelægge banen

Flere gange var det lige ved og næsten for AGF, men skarpheden manglede, og derfor måtte holdet tage til takke med 0-0 hjemme mod Hobro IK i 3F Superligaen.

Hjemmeholdet tilspillede sig en masse gode muligheder for at vinde kampen, og især en stor chance ved et indirekte frispark blev misbrugt i anden halvleg.

Det lykkedes ikke AGF at score på et indirekte frispark. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Det ene point konsoliderer AGF's tredjeplads i tabellen, hvor holdet har 40 point for 22 kampe.

Hobro er fortsat på en 12.-plads med 18 point i 23 kampe.

Stærk kamp af Hobro-keeper

AGF var dominerende i første halvleg og kom også frem til et par fornuftige muligheder.

Oftest blev forsøgene dog grebet af Hobro-keeper Jesper Rask.

For Hobro-mandskabet var der langt mellem mulighederne, men når udeholdet endelig kom frem til noget, var det via en dødbold.

Hobros keeper (i blå trøje) lukkede helt af i kampen mod AGF fredag aften. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Store chancer misbrugt

Der var dog masser af chancer til hjemmeholdet i anden halvleg, og den første kom allerede tre minutter efter pausen.

AGF kombinerede sig flot igennem Hobro-forsvaret, men kantspiller Jakob Ankersen sparkede bolden snært forbi den ene stolpe.

Efter lidt over en times spil missede AGF igen en stor mulighed, da et indirekte frispark langt inde i feltet blev sparket direkte i muren.

Aarhusianerne fortsatte presset i resten af halvlegen, men efter 79 minutter var det tæt på, at udeholdet tog en sen føring, da Pål Kirkevold hamrede et frispark på overliggeren.