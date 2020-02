Rødt kort da Silkeborg fik point mod FCK

Silkeborg IF kom foran i midten af første halvleg, men formåede ikke at holde føringen kampen ud. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

For anden superligakamp i træk lykkedes det ikke FC København at vinde, da holdet på udebane spillede 1-1 mod 3F Superligaens bundprop, Silkeborg IF.

Københavnerne tabte i seneste runde 0-1 til Esbjerg og får nu endnu sværere ved at genvinde mesterskabet.

FCK havde svært ved at finde rytmen i offensiven, mens Silkeborg samtidig forsvarede sig godt og fik et fortjent point.

Efter 22 kampe er FCK nu ni point efter FC Midtjylland på førstepladsen, mens Silkeborg fortsat er sidst med 11 point.

Allerede efter halvandet minut var FCK tæt på at bringe sig i front.

Michael Santos modtog bolden midt for mål, men angriberen sparkede lige på Silkeborg-keeper Rafael Romo.

FCK sad på store dele af spillet, men de store målchancer var svære at få øje på.

I stedet spillede hjemmeholdet sig til et par fine muligheder, og i det 35. minut lykkedes det også Silkeborg at bringe sig i front.

Efter et hjørnespark landede et indlæg for fødderne af midtbanespiller Vegard Moberg, som fra nært hold kunne score til 1-0.

Rødt kort til sidst i kampen

Anden halvleg startede med store chancer i begge ender, men både Romo og FCK-målmand Karl-Johan Johnsson tog fint fra i hver deres ende.

Tyve minutter inde i anden halvleg lykkedes det dog for københavnerne at udligne.

Startdebutant Mikkel Kaufmann lagde flot bolden af til Jens Stage, som fra midten af feltet kynisk sparkede bolden i mål til 1-1.

Den tidligere AGF'er Jens Stage scorede til 1-1. Stage skyldte et mål efter det brændte straffespark mod Celtic i FCKs torsdagskamp mod Celtic i Europa League. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Efterfølgende var hjemmeholdet af flere omgange tæt på at tage føringen igen, men stolpen og Karl-Johan Johnsson stod i vejen.

I tillægstiden modtog hjemmeholdets angriber Junior Brumado sit andet gule kort, men det ændrede ikke ved resultatet, som forblev 1-1.