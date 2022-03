Video: Her plasker Emil rundt i iskold havn - var aldrig kommet op selv

Carsten Stengaards målinger viser, at Emil Borup Rokkjærs temperatur hurtigt falder, mens puls og vejrtrækningsfrekvens stiger, da han rammer det kolde vand. Og han bemærker, at den 25-årige journalist efterhånden får sværere ved at tænke klart.

Afdelingenslægen pointerer, at alt dette sker, selvom Emil Borup Rokkjær er godt forberedt på forsøget og ved præcis, hvad der skal ske hele vejen igennem.

I det lys er konklusionen endnu mere skræmmende.

- Hvor meget han end havde villet det, ville han aldrig være kommet op selv, fordi han var så afkølet. Selv efter få minutter, siger Carsten Stengaard.

Ulykker har flyttet sig

For år tilbage var ulykkerne spredt i hele området fra barerne ved åen og ud mod havnen. De senere år er det stort set udelukkende i de områder, hvor Aarhus Kommune har åbnet op mod vandet, at ulykkerne er sket.



Det kan TV2 ØSTJYLLAND mandag dokumentere på baggrund af en opgørelse over Østjyllands Brandvæsens udkald fra 2012 til 2021.

- Førhen har havnen været en industrihavn og lukket inde. Nu er hegnene væk, og der er lavet et flot arkitektonisk udtryk, så selvfølgelig vil man også kunne se, at der opstår ulykker, når der er mulighed for at komme tættere på vandet. Det er helt forventeligt, siger Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør hos Østjyllands Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.